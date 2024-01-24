Мужчина ударил по голове пассажирку на станции метро «Марксистская» в Москве

На станции метро «Марксистская» в Москве пассажир напал на незнакомую женщину. Он нанес ей удар рукой по голове из хулиганских побуждений, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
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