Песков назвал Трампа и Путина уникальными президентами

Президент США Дональд Трамп — уникальный американский лидер, если учитывать устойчивость его власти и результат на выборах, а российский глава государства Владимир Путин, в свою очередь, особенный потому, что уровень его поддержки среди населения зашкаливает.
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