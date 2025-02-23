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Песков назвал Трампа и Путина уникальными президентами

Песков назвал Трампа и Путина уникальными президентами

Президент США Дональд Трамп — уникальный американский лидер, если учитывать устойчивость его власти и результат на выборах, а российский глава государства Владимир Путин, в свою очередь, особенный потому, что уровень его поддержки среди населения зашкаливает.

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