Штаб-квартира «Моссад» и военной разведки Израиля подверглись ударам «Хезболлы» Евгения КомароваПредставители «Хезболлы» сообщили о проведении ракетной атаки по штаб-квартире израильской «Моссад», расположенной в пригороде Тель-Авива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии