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Нидерландский центральный банк перевел 86 тонн золота из Северной Америки в Лондон

Нидерландский центральный банк перевел 86 тонн золота из Северной Америки в Лондон

De Nederlandsche Bank (DNB) завершил масштабную операцию по перемещению 86 тонн золотых резервов из Федерального резервного банка Нью-Йорка и Банка Канады в хранилища Банка Англии.

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