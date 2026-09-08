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Газета.ру

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Кандидат наук Гончар: фильтрованная вода по качеству не уступает бутилированной

Кандидат наук Гончар: фильтрованная вода по качеству не уступает бутилированной

Самый обыкновенный кувшинный фильтр делает воду идентичной той, что продают в бутылках. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил кандидат технических наук Юрий Гончар.

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