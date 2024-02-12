Коллектив детской хоровой школы мальчиков и юношей города Конаково стал обладателем Гран-при международного конкурса

Коллектив детской хоровой школы мальчиков и юношей города Конаково Тверской области стал обладателем Гран-при XXV Московского международного детско-юношеского конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь», который прошел в Москве.
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