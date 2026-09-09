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test mazurok

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🧒 В Крыму сотни детей получили помощь благодаря акции «Белый цветок» Генеральный директор Крымского детского хосписа, директор филиала организации «Материнское счастье» Анна Рыжкова в эфире «Радио Крым» рассказала, что благодаря акции «Белый цветок» за этот год удалось оказать медицинскую помощь в стационаре более чем 100 детям региона, в том числе детям-сиротам.

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