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Несекретные материалы

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Утренний удар по ключевым целям: рекордное число прилётов в Днепропетровске

Утренний удар по ключевым целям: рекордное число прилётов в Днепропетровске

Массированный комбинированный удар нанесён по целям на территории Украины. В районе 6 утра 25 декабря были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС, наравне с ними отработали расчёты ОТРК «Искандер-М».

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Хорошо бы в днепре разбомбить колл-центр,откуда совершаются звонки мошенниками
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17 час.
antanas Semiakinas
Надо жоще и больше лизунам пиндосовским
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14 час.
Ринат Ахметуллин
Верно, и не один, а то наши бабки с дедами скоро хуже бандеровцев станут, все жгут по приказу.
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9 час.

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