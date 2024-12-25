Утренний удар по ключевым целям: рекордное число прилётов в Днепропетровске

Хорошо бы в днепре разбомбить колл-центр,откуда совершаются звонки мошенниками

Надо жоще и больше лизунам пиндосовским

Ринат Ахметуллин

Верно, и не один, а то наши бабки с дедами скоро хуже бандеровцев станут, все жгут по приказу.