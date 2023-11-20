Определены наиболее опасные машины для пешеходов

Исследование, проведенное Страховым институтом безопасности дорожного движения США (IIHS), предполагает, что риск причинения вреда пешеходам в результате ДТП внедорожниками и пикапами возрастает в зависимости от высоты и формы их передней части.
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