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Царьград

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Гарантированный способ проиграть выборы. Ну, почти: Глава ЦИК пообещала "щелчок по носу"

Гарантированный способ проиграть выборы. Ну, почти: Глава ЦИК пообещала "щелчок по носу"

Оказывается, есть почти гарантированный способ проиграть выборы. Его раскрыла председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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