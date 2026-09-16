Компания "АГРОЭКО" запустит новый комбикормовый завод за 7,5 миллиарда рублей в Новохопёрском районе

В общей сложности предприятие в течение 15 лет инвестировало в развитие 21 миллиард рублей и создало порядка 1000 рабочих мест.
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