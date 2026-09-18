За рулем
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За рулем

10 971 подписчик

Так ли уж надо готовить машину к осени?

Так ли уж надо готовить машину к осени?

Современный автовладелец, в отличие от поколения отцов и дедов, обычно не придает особого значения ни температуре за бортом, ни, тем более, смене времен года.

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