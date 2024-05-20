«Джеймс Уэбб» получил самые детализированные изображения туманности Ориона

Туманность Ориона / © NASA / ESA / CSA, E. Dartois, E. Habart, PDRs4All ERS team Туманность Ориона, видимая невооруженным глазом на ночном небе, изучалась на протяжении всей истории человечества, но снимки телескопа «Джеймс Уэбб» показывают ее в беспрецедентных деталях.
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