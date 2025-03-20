Отражен «Булатом»: дрон-детектор сможет определять типы атакующих БПЛА

Детекторы «Булат» смогут безошибочно не только обнаруживать, но и идентифицировать широко применяемые противником дроны типа «Баба-яга» и БПЛА самолетного типа благодаря специальным настройкам, позволяющим выделить сигнал передатчика Herelink, который используется на таких летательных аппаратах.
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