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Отражен «Булатом»: дрон-детектор сможет определять типы атакующих БПЛА

Отражен «Булатом»: дрон-детектор сможет определять типы атакующих БПЛА

Детекторы «Булат» смогут безошибочно не только обнаруживать, но и идентифицировать широко применяемые противником дроны типа «Баба-яга» и БПЛА самолетного типа благодаря специальным настройкам, позволяющим выделить сигнал передатчика Herelink, который используется на таких летательных аппаратах.

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