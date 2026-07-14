Квартальный отчет компании Bravida зафиксировал рекордный портфель заказов

Крупнейший скандинавский оператор в сфере комплексных инженерных услуг и технического обслуживания зданий, шведская компания Bravida, представила свой промежуточный финансовый отчет за второй квартал две тысячи двадцать шестого года.
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