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Россиянам дали советы по выбору подарка коллегам на 8 Марта

Россиянам дали советы по выбору подарка коллегам на 8 Марта

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина советует при выборе цветов для коллег на работе избегать ярких и агрессивных букетов.

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