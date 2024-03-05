Россиянам дали советы по выбору подарка коллегам на 8 Марта

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина советует при выборе цветов для коллег на работе избегать ярких и агрессивных букетов.
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