РОСГОД – Россия. Годы. Дни. И снова «ценные специалисты» из Средней Азии. В этот раз они «ценно отработали» на объектах сотовой связи – подожгли две сотовые вышки в Питере.
В Питере мигранты-узбеки подожгли сотовые вышки
Комментарии
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св
спивак виктор
за каждого барана сто на родину пусть там жируют!не может диаспора жить по нашим законам валите в свою среду свое не навязывайте!и высылку за счет диаспор!
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7 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Этнические преступные группировки-диаспора очень знают, что делают!
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2 час.
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