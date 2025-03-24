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В Питере мигранты-узбеки подожгли сотовые вышки

В Питере мигранты-узбеки подожгли сотовые вышки

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. И снова «ценные специалисты» из Средней Азии. В этот раз они «ценно отработали» на объектах сотовой связи – подожгли две сотовые вышки в Питере.

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Комментарии
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св
спивак виктор
за каждого барана сто на родину пусть там жируют!не может диаспора жить по нашим законам валите в свою среду свое не навязывайте!и высылку за счет диаспор!
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7 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Этнические преступные группировки-диаспора очень знают, что делают!
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2 час.
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