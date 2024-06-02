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Как Европа опускается в мрачное средневековье

Как Европа опускается в мрачное средневековье

Всё написанное в статье является личным мнением автора и его видением происходящего. Эту статью я решил написать об энергетическом кризисе в Европе и о возможной динамике его развития.

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