В Госдуме предложили учитывать одну оценку при поступлении в вуз

При поступлении в высшие учебные заведения необходимо учитывать оценку выпускников по истории. С таким предложением депутат Госдумы Александр Аксененко обратился к зампреду правительства Дмитрию Чернышенко, пишет РИА Новости.
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