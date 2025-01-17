В Госдуме предложили учитывать одну оценку при поступлении в вуз

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А как историю можно сдавать, если существует двоякая трактовка многих исторических событий?И такая ерунда идёт с девяностых годов. Простите, я пролетела мимо из-за роли Сталина в коллективизации страны. Надо было ответить по-новому, тогдашнему. Как дети сейчас-то историю сдают?