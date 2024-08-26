«Единая Россия» вместе с Кабмином начала работу над федеральным бюджетом

Подготовку федерального бюджета на 2024 – 2027 годы, финансирование в нем положений народной программы «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев обсудил с федеральными министрами на заседании программной комиссии.
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