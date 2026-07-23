Порт Одессы – групповой удар высокоточным оружием! Военные грузы негде разгружать

Порт Одессы лишился инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Как сообщает Минобороны РФ, нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.
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