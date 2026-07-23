ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

536 подписчиков

Порт Одессы – групповой удар высокоточным оружием! Военные грузы негде разгружать

Порт Одессы – групповой удар высокоточным оружием! Военные грузы негде разгружать

Порт Одессы лишился инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Как сообщает Минобороны РФ, нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии