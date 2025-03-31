МИД: европейские политики жалеют, что не приняли предложения РФ по безопасности

Ряд политиков Евросоюза (ЕС) жалеют, что не приняли предложения президента РФ Владимира Путина по безопасности в конце 2021 года, заявил агентству ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
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