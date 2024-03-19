Над Белгородской областью сбили десять ракет РСЗО «Вампир» и одну «Точку-У»

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) около 22:00 мск сбили над территорией Белгородской области десять реактивных снарядов, выпущенных из установки РСЗО RM-70 Vampire (чехословацкая модификация советской системы «Град»), а также ракету комплекса «Точка-У».
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