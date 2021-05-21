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Дачникам дали советы по подготовке собаки к загородным поездкам

Дачникам дали советы по подготовке собаки к загородным поездкам

Даже несколько дней на даче могут привести к опасным последствиям для собаки. Во избежание неприятных сюрпризов животное должно пройти вакцинацию и обработку от паразитов, пояснил глава Российской кинологической федерации в беседе с РИА Новости.

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