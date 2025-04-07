Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 972 подписчика

Овечкин побил рекорд Гретцки: Сорокин подарил клюшку форварду «Вашингтона»

Овечкин побил рекорд Гретцки: Сорокин подарил клюшку форварду «Вашингтона»

Александр Овечкин достиг исторической отметки в 895 шайб, побив рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. После матча против «Нью-Йорк Айлендерс» его соотечественник, вратарь Илья Сорокин, вручил Овечкину свою клюшку, поздравив с новым достижением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх