Овечкин побил рекорд Гретцки: Сорокин подарил клюшку форварду «Вашингтона»

Александр Овечкин достиг исторической отметки в 895 шайб, побив рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. После матча против «Нью-Йорк Айлендерс» его соотечественник, вратарь Илья Сорокин, вручил Овечкину свою клюшку, поздравив с новым достижением.