CNN назвал причину приостановки импортных пошлин США в отношении 75 стран

Petros Giannakouris/AP/TASS Американский президент Дональд Трамп на 90 дней приостановил введение "ответных" пошлин против 75 стран из-за обеспокоенности главы минфина США Скотта Бессента, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
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