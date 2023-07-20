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Эрика Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Палермо

Эрика Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Палермо

Эрика Андреева в трех сетах проиграла Осорио-Серрано. В Палермо завершился матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Эрика Андреева встречалась с представительницей Колумбии Камиллой Осорио-Серрано.

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