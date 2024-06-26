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Роналду пнул бутылку, покидая поле в матче с Грузией. Португалец был недоволен заменой на 66-й

Роналду пнул бутылку, покидая поле в матче с Грузией. Португалец был недоволен заменой на 66-й

Капитан сборной Португалии был заменен на 66-й минуте игры со сборной Грузии в 3-м туре Евро-2024. К тому моменту грузинская сборная уже вела со счетом 2:0, нападающему не удалось отличиться результативными действиями.

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