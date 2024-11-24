На ростовском вокзале мужчина ранил ножом полицейского

Уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с ножом на полицейсткого на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону, возбудило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, сообщает 24 ноября пресс-служба ведомства.