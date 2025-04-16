Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну

По сообщению пресс-службы правительства Подмосковья, инициатива была представлена на заседании президиума Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии