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В США мужчина украл личность своего коллеги и 36 лет жил под его именем

В США мужчина украл личность своего коллеги и 36 лет жил под его именем

Его приговорили к 12 годам лишения свободы.Житель Соединенных Штатов Мэтью Киранс более 36 лет использовал личные данные другого человека, проживая под именем Уильяма Вудса, с которым он ранее работал.

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