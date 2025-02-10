В США испугались расширения власти Трампа

Американские официальные власти выразили тревогу после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что федеральным судам не разрешено ограничивать законную власть Белого дома во главе с Дональдом Трампом.
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