Захарова предупредила Токио о последствиях размещения американских ракет

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Реакция России на возможное размещение американских ракет средней дальности в Японии прописана в обновленной доктрине по ядерному сдерживанию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
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