«Роснефть» возобновила выкуп собственных акций Нефтяная корпорация снова начала выкуп собственных акций на открытом рынке, сообщил глава компании Игорь Сечин.
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«Роснефть» возобновила выкуп собственных акций Нефтяная корпорация снова начала выкуп собственных акций на открытом рынке, сообщил глава компании Игорь Сечин.
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