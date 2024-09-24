Почему некоторые считают, что ребенок на стороне у мужчины – это "ничего страшного"?

Владимир Акулов

Конечно , измены в семье неприятны обоим , и жене и мужу... Жене это неприятно потому , что новая женщина может увести мужа из семьи... А если на стороне у мужа появился ребенок - это может потребовать дополнительных расходов семьи *на сторону*... Но измена жены опасна тем для мужа , что жена может родить ребенка от другого и муж не будет знать , что дети не его ! То есть муж может кормить воспитывать чужих детей и не продлит свои гены в ВЕЧНОСТЬ ...Останется БЕЗДЕТНЫМ !.. Много таких случаев : муж всю жизнь растил детей , а они оказались не его ! Женщине в этом смысле легче : она родила себе ребенка и всегда знает , что это ЕЁ ребенок ... Вот поэтому мужчины иногда требуют тест ДНК .