Мне скоро 40. Моему ребенку 19. Я не разводилась, не подавала на алименты, и взглянем на ситуацию трезво, уже не подам.
Почему некоторые считают, что ребенок на стороне у мужчины – это "ничего страшного"?
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Владимир Акулов
Конечно , измены в семье неприятны обоим , и жене и мужу... Жене это неприятно потому , что новая женщина может увести мужа из семьи... А если на стороне у мужа появился ребенок - это может потребовать дополнительных расходов семьи *на сторону*... Но измена жены опасна тем для мужа , что жена может родить ребенка от другого и муж не будет знать , что дети не его ! То есть муж может кормить воспитывать чужих детей и не продлит свои гены в ВЕЧНОСТЬ ...Останется БЕЗДЕТНЫМ !.. Много таких случаев : муж всю жизнь растил детей , а они оказались не его ! Женщине в этом смысле легче : она родила себе ребенка и всегда знает , что это ЕЁ ребенок ... Вот поэтому мужчины иногда требуют тест ДНК .
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
** Может быть и так : блудливая любовница родила ребенка ...Хотя спала с разными мужчинами..И сама не знает , от кого ребенок... Любовница выдвигает претензии насчет алиментов тому , кто более богат...Чтобы получить больше денег , в надежде на наследство даже !! Иногда тест ДНК может отвергнуть претензии любовницы ...Если окажется , что ребенок не от *богатея*...
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2 час.
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