В США обнародовали скандальную правду В США рассекретили телеграмму, направленную в Вашингтон по закрытому каналу связи с Госдепартаментом в 1994 году, в которой дипломатический работник Уэйн Мерри предупреждал своё руководство об опасности западных рыночных реформ в России.
Реформы по-американски
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Страшко
Алтайцев, не сквернословьте. Читать не удобно.
Ответить
5 час.
АС
Анатолий Страшко
А вот мне Набиуллина не кажется проамериканской негодницей. Она талантливый бухгалтер, в отличие от разных пустомелей , её обливающих помоями. Изображая из себя экономистов. Вот Вы Владимир, экономист? Или тот же Явлинский, или некоторые наши молодые академики от экономики. Набиуллина работает, а вы все болтаете.
Ответить
5 час.
Диана Мальгинова
Забыть нельзя. Забудешь - повторишь. А вот говорить правду надо.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии