Реформы по-американски

АС

Анатолий Страшко

А вот мне Набиуллина не кажется проамериканской негодницей. Она талантливый бухгалтер, в отличие от разных пустомелей , её обливающих помоями. Изображая из себя экономистов. Вот Вы Владимир, экономист? Или тот же Явлинский, или некоторые наши молодые академики от экономики. Набиуллина работает, а вы все болтаете.