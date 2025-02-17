Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Хоть бы кто догадался вызвать санитаров, чтобы те закрутили ему ласты и доставили в наркологическую клинику...Наполеон в палате...
  • саша дмитренко
    одно  другому  не  мешает,, и вы  вероятно  тут  читали  что  донбасс  старается  остаться  независимым  а  не  стать...Пир во время чумы!
  • саша дмитренко
    вот  когда  узнаем  подробности  ,тогда  и  стоит  обсуждатьПир во время чумы!

Реформы по-американски

Реформы по-американски

В США обнародовали скандальную правду В США рассекретили телеграмму, направленную в Вашингтон по закрытому каналу связи с Госдепартаментом в 1994 году, в которой дипломатический работник Уэйн Мерри предупреждал своё руководство об опасности западных рыночных реформ в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Страшко
Алтайцев,  не сквернословьте. Читать не удобно.
Ответить
5 час.
АС
Анатолий Страшко
А вот мне Набиуллина не кажется проамериканской негодницей. Она талантливый бухгалтер, в отличие от разных пустомелей , её обливающих помоями. Изображая из себя экономистов. Вот Вы Владимир, экономист? Или тот же Явлинский, или некоторые наши молодые академики от экономики. Набиуллина работает, а вы все болтаете.
Ответить
5 час.
Диана Мальгинова
Забыть нельзя. Забудешь - повторишь. А вот говорить правду надо.
Ответить
3 час.
наверх