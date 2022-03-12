Антон Бабиков: «Любимая башкирская традиция – в первый день чемпионатов России влететь с лыжами»

Российский биатлонист Антон Бабиков оценил выступление в спринте в финале Кубка России в Уфе, где стал 23-м.

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