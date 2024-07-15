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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэм Уитмор поставил сверху с сопротивлением Алекса Сарра

Кэм Уитмор поставил сверху с сопротивлением Алекса Сарра

«Рокетс» Уитмора победили «Уизардс» – 109:91. Один из данков форвард исполнил, несмотря на сопротивление 2-го номера драфта-2024 Алекса Сарра.

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