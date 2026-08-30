В «Автостате» допустили возвращение Kia и Hyundai в Россию

Kia и Hyundai могут первыми из крупных иностранных автобрендов вернуться на российский рынок. Такой сценарий возможен после нормализации геополитической ситуации и хотя бы частичного смягчения санкций, считает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.