Мария Захарова: историю с "Би-2" намеренно извратили, мы предлагали им помощь

Музыканты группы "Би-2" отказались от консульского сопровождения России после того, как их задержали за нарушение миграционного законодательства Таиланда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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