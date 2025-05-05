"КСЭОН" поставит в Петербург новые сирены за 17 млн

В марте в Петербурге провели проверку региональной системы оповещения населения. Вероятно, не все сирены отработали как положено, поэтому было принято решение прикупить еще несколько комплектов усилительно-коммутационных блоков.
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