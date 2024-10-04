Бортников заявил, что США хотят оторвать Россию от СНГ

США намерены оторвать Россию от СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников 4 октября в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ).
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