В Тюменской области полицейские продолжают несение службы в местах возможного паводка

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» в целях пресечения любых противоправных деяний и обеспечения сохранности имущества населения в круглосуточном режиме продолжают патрулировать улицы, на которых находятся домовладения эвакуировавшихся граждан.
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