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Миңнеханов Татарстан халкын РФ халыклары телләре көнен бәйрәм итүгә җәлеп итәргә кушты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы Хөкүмәте Йортында узган республика киңәшмәсендә төбәк халкын Россия халыклары телләре көнен бәйрәм итүгә җәлеп итәргә кушты.

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