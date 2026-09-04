Марафоны, фехтование и футбол: как спорт научил меня строить бизнес

Бизнес без финиша Бизнесом я занимаюсь с 2009 года. Первые несколько лет мой предпринимательский путь напоминал бесконечную смену перчаток: компания по ремонту квартир, магазины секонд-хенд, фирма по продаже готового бизнеса, универсальное кафе… На каждое направление я тратил год-полтора, раскачивался, начинал развивать — и бросал.
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