НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Анатомия бизнеса

1 подписчик

Марафоны, фехтование и футбол: как спорт научил меня строить бизнес

Бизнес без финиша Бизнесом я занимаюсь с 2009 года. Первые несколько лет мой предпринимательский путь напоминал бесконечную смену перчаток: компания по ремонту квартир, магазины секонд-хенд, фирма по продаже готового бизнеса, универсальное кафе… На каждое направление я тратил год-полтора, раскачивался, начинал развивать — и бросал.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым