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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема о «Спартаке»: «Не корпоративное управление, а корпорация агентов. Если Джикии контракт не предложат, это знак русским игрокам старше 27, что надо бежать»

«Если контракт [Джикии] не предложат, это знак в первую очередь русским игрокам (не клиентам Павла Андреева), кому за 27 лет (и даже 25), что надо бежать, пока твои акции еще котируются на трансферном рынке, так как нет никаких гарантий, что не привезут новых иностранных игроков на эту же позицию, потому что большие бюджеты будут выделяться на каждое трансферное окно», – отметила супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

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