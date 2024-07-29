Власти обсуждают сворачивание льготных программ кредитования МСП

Российские власти рассматривают возможность сворачивания льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП): выдача новых кредитов может быть приостановлена, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.
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