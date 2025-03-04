Semafor: Зеленский должен сделать Ермака козлом отпущения из-за разрыва с США

ВЧ

Валерий Чикунов

Ну конечно . Вам бы только так - нагадил , а убирать другим . Нет . Полный отчёт о содеянном , аудит по всем сферам подвластных структур , а прежде арест , суд , лишение личного имущества , денег и др. Средств существованию у него , родственников и близких , соратников в политике и власти и всё это в кандалах показательно . Ведь заслужил и получил своё Саакашвили и по делом ему . Вот в Китае , Корее , Америке суды не щадят никого , а здесь явный преступник , Государственный. Я бы для начала его ослепил .