Semafor: Зеленский должен сделать Ермака козлом отпущения из-за разрыва с США

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Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
Ну конечно . Вам бы только так - нагадил , а убирать другим . Нет . Полный отчёт о содеянном , аудит по всем сферам подвластных структур , а прежде арест , суд , лишение личного имущества , денег и др. Средств существованию у него , родственников и близких , соратников в политике и власти и всё это в кандалах показательно . Ведь заслужил и получил своё Саакашвили и по делом ему . Вот в Китае , Корее , Америке суды не щадят никого , а здесь явный преступник , Государственный. Я бы для начала его ослепил .
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