Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Воробей
    Вот в том-то и дело, что мы имеем ситуацию, которую Вы так точно описали: "До сих пор никто доступно не объяснил, что...2. Об устройстве ...
  • Валерий Холодок
    Доброго дня, Воробей. Я тут Александру и Людмиле кое-что написал, чтобы не повторяться- это и к Вам обращение. Что же...2. Об устройстве ...
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Процветание и благополучие

Процветание и благополучие

Александр Роджерс Мне понравилось иллюстрировать статьи живописью, продолжим Ещё несколько лет назад я пытался продвигать важные мысли, которые многим согражданам к сожалению не очевидны.

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Комментарии
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Александр Симаков
Мыкола, что-то ты последнее время скудноват стал на комментарии, всё больше авторов чуханишь.  А где цитаты Козьмы Пруткова?
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9 час.
Александр Широков
👍👍👍👍👍
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9 час.
Людмила Фирстова
Николай, на большее интеллекта и ума нет? Пришёл на сайт,  навонял и фсё?
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8 час.

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