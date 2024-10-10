Александр Роджерс Мне понравилось иллюстрировать статьи живописью, продолжим Ещё несколько лет назад я пытался продвигать важные мысли, которые многим согражданам к сожалению не очевидны.
Процветание и благополучие
Комментарии
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Александр Симаков
Мыкола, что-то ты последнее время скудноват стал на комментарии, всё больше авторов чуханишь. А где цитаты Козьмы Пруткова?
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9 час.
Александр Широков
👍👍👍👍👍
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9 час.
Людмила Фирстова
Николай, на большее интеллекта и ума нет? Пришёл на сайт, навонял и фсё?
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8 час.
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