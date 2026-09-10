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Детектив, письмо от руки и свидание в небе: история любви актрисы Маруси Климовой и ее мужа Виталия

Детектив, письмо от руки и свидание в небе: история любви актрисы Маруси Климовой и ее мужа Виталия

Случайный поход в кинотеатр «Октябрь» по чужому пригласительному билету развернул жизнь юриста Виталия на 180 градусов.

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